Дискуссии по вопросам торговли между США и ЕС ведут в никуда - Трамп

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Европейским союзом он рекомендует ввести с 1 июня против сообщества пошлины в размере 50%.

«Наши дискуссии с ними ведут в никуда! Поэтому я рекомендую с 1 июня 2025 года ввести прямые пошлины в 50% для Европейского союза», — написал он в социальной сети Truth Social.

В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.