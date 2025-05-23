0
0
261
НОВОСТИ

Дискуссии по вопросам торговли между США и ЕС ведут в никуда - Трамп

16:00 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что из-за сложности ведения торговых переговоров с Европейским союзом он рекомендует ввести с 1 июня против сообщества пошлины в размере 50%.

«Наши дискуссии с ними ведут в никуда! Поэтому я рекомендую с 1 июня 2025 года ввести прямые пошлины в 50% для Европейского союза», — написал он в социальной сети Truth Social.

В то же время он напомнил, что европейским компаниям не нужно будет платить какие-либо пошлины, если они будут производить свою продукцию в США.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:16 23.05.2025
24–25 мая определят победителей Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе
0
162
16:48 23.05.2025
Сбер пригласил белых хакеров на программу «Sber Anti-Fraud Bug Bounty» по поиску уязвимостей
0
217
16:45 23.05.2025
По стамбульским договоренностям в Россию с подконтрольных Киеву территорий вернулись 270 военных и 170 гражданских лиц
0
229
15:40 23.05.2025
Заявление Трампа обвалило акции Apple на 4%
0
327
15:20 23.05.2025
Вопрос о переговорах РФ и Украины в Швейцарии носит скорее умозрительный характер – посол Гармонин
0
300
14:45 23.05.2025
США могут утратить интерес к Украине и ЕС надо быть к этому готовым - МИД Польши
0
315
14:40 23.05.2025
Попытки лишить Венгрию голоса говорят о противоречиях внутри Европы - Песков
0
306
13:20 23.05.2025
В 2026 году в Историческом музее представят Терракотовую армию
0
343
13:10 23.05.2025
Стремление ЕС к вооружению самоубийство - депутат Европарламента
0
355
12:20 23.05.2025
Нацизм на Украине взрастила Европа - Медведчук
0
387

Возврат к списку