Трамп: Мы не стремимся заключить соглашение с ЕС. Мы просто вводим пошлины в 50%
22:12 23.05.2025 Источник: Интерфакс
Администрация США, готовясь ввести пошлины в 50% на товары из ЕС, не рассчитывает в дальнейшем их отменить в обмен на торговое соглашение, заявил в пятницу американский президент Дональд Трамп.
"Мы не стремимся заключить соглашение. Мы просто вводим пошлины в 50%. По сути, это и есть наша сделка", - сказал он журналистам в Белом доме.
Трамп подчеркнул, что европейские компании могут избежать пошлин, если будут производить в США продукцию, предназначенную для американского рынка. "Если кто-то из них захочет построить у нас завод, то да, мы можем поговорить насчет некоторой отсрочки", - добавил Трамп, говоря о пошлинах на европейские товары.
Отвечая на вопрос о том, может ли ЕС что-то предпринять, чтобы все же избежать пошлин, Трамп сказал: "Не знаю. Посмотрим, что произойдет".
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