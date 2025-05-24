Европейские чиновники и Киев ведут мир к войне - Володин

23:37 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские чиновники и их марионетки на Украине пытаются сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры и тем самым ведут мир к войне. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаки беспилотников и ракет ВСУ на российские города.

«Для всех очевидно: еврочиновники и их марионетки в Киеве пытаются сорвать возобновившиеся при содействии Соединенных Штатов Америки переговоры. Они ведут мир к войне», — отметил Володин на видео, размещенном в его телеграм-канале.

По его словам, парламентам, в первую очередь европейских государств, «необходимо понимать это и дать жесткую оценку их действиям». «Чем быстрее они сделают это, тем лучше», — подчеркнул Володин, отметив, что Россия идет по пути мирного урегулирования и диалога.