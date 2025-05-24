0
0
147
НОВОСТИ

Европейские чиновники и Киев ведут мир к войне - Володин

23:37 23.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейские чиновники и их марионетки на Украине пытаются сорвать возобновившиеся при содействии США переговоры и тем самым ведут мир к войне. Такое мнение высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаки беспилотников и ракет ВСУ на российские города.

«Для всех очевидно: еврочиновники и их марионетки в Киеве пытаются сорвать возобновившиеся при содействии Соединенных Штатов Америки переговоры. Они ведут мир к войне», — отметил Володин на видео, размещенном в его телеграм-канале.

По его словам, парламентам, в первую очередь европейских государств, «необходимо понимать это и дать жесткую оценку их действиям». «Чем быстрее они сделают это, тем лучше», — подчеркнул Володин, отметив, что Россия идет по пути мирного урегулирования и диалога.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

22:12 23.05.2025
Трамп: Мы не стремимся заключить соглашение с ЕС. Мы просто вводим пошлины в 50%
0
342
20:33 23.05.2025
Генерал Алаудинов: Есть такие пленные, которые сидят уже и третий год...
0
452
17:16 23.05.2025
24–25 мая определят победителей Кубка мэра Москвы по стендовой стрельбе
0
450
16:48 23.05.2025
Сбер пригласил белых хакеров на программу «Sber Anti-Fraud Bug Bounty» по поиску уязвимостей
0
532
16:45 23.05.2025
По стамбульским договоренностям в Россию с подконтрольных Киеву территорий вернулись 270 военных и 170 гражданских лиц
0
555
16:00 23.05.2025
Дискуссии по вопросам торговли между США и ЕС ведут в никуда - Трамп
0
617
15:40 23.05.2025
Заявление Трампа обвалило акции Apple на 4%
0
693
15:20 23.05.2025
Вопрос о переговорах РФ и Украины в Швейцарии носит скорее умозрительный характер – посол Гармонин
0
571
14:45 23.05.2025
США могут утратить интерес к Украине и ЕС надо быть к этому готовым - МИД Польши
0
577
14:40 23.05.2025
Попытки лишить Венгрию голоса говорят о противоречиях внутри Европы - Песков
0
555

Возврат к списку