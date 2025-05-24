В выходные воздух в Москве может прогреться до +28С, осадков не ожидается - синоптики
09:00 24.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Температурный фон днем в Москве в течение выходных составит плюс 25-28 градусов, осадков не прогнозируется. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В ночь на субботу минимальная температура в Москве будет около 10-11 градусов тепла. Этот прохладный промежуток времени продлится всего с 4 до 5 часов утра, в остальное время ночная температура будет выше, то есть ночь будет теплой. А днем температура достигнет плюс 25-27 градусов, в воскресенье — поднимется до 28 градусов», — сказал он.
Руководитель Гидрометцентра добавил, что осадков в столице не прогнозируется.
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