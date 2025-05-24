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Трамп пытается склонить ЕС к совместному экономическому давлению на Китай - WSJ

09:20 24.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп добивается от стран Евросоюза повышения пошлин на импорт товаров из Китая в качестве условия для заключения торгового соглашения с Вашингтоном. Об этом в пятницу сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По их сведениям, Соединенные Штаты настаивают на присоединении Евросоюза к американской кампании по оказанию экономического давления на Китай и хотят, чтобы европейские страны ввели новые пошлины на китайские товары. Однако Китай остается важным рынком для экспорта продукции из ЕС, и блок не заинтересован в торговой войне с Пекином, подчеркивает издание. Схожие требования, связанные с КНР, США выдвигают на торговых переговорах и с другими странами, включая Южную Корею и Японию, отмечают источники газеты.

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