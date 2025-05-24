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НОВОСТИ

Альтернативы американскому ядерному зонтику для Европы сейчас нет - Писториус

11:40 24.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что ядерный зонтик США для Европы не может быть заменен в обозримом будущем.

«Мы очень заинтересованы в углубленном диалоге с нашими близкими партнерами по ядерной проблематике и ведем его конфиденциально. Я считаю, что публичные обсуждения этого вопроса ошибочны. Однако самое главное — американский ядерный зонтик для Европы не может быть заменен в обозримом будущем, и мы не должны создавать иного впечатления», — сказал Писториус в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

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