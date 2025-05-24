На будущей неделе Россию посетит глава МИД Турции

13:18 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит Россию с рабочим визитом 26–27 мая по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. Об этом сообщили ТАСС источники в турецком МИД.

«В ходе визита, как ожидается, Фидан будет принят президентом РФ Владимиром Путиным и встретится со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Кроме того, запланированы двусторонние встречи турецкого министра с помощником президента РФ Владимиром Мединским и министром обороны Андреем Белоусовым», — сообщили источники.