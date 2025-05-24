Еще 307 российских военных возвращены по стамбульским договоренностям – МО РФ
13:45 24.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия вернула с подконтрольной Киеву территории в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми в Стамбуле, 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военных ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«24 мая текущего года в соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая текущего года в Стамбуле, с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены еще 307 российских военнослужащих. Взамен переданы 307 военнопленных ВСУ», — сказали там.
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