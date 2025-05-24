В Ингушетии археологи сделали открытие, которое может перевернуть представления об истории региона

14:22 Источник: Интерфакс

Археологическая экспедиция в Джейрахском районе Ингушетии сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона, сообщили в субботу "Интерфаксу " в республиканской школе мастеров каменщиков-реставраторов "Наследие".

"В Галгаевском ущелье, вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали), обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом - колыбелью ингушского народа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прокладка шурфов выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна, что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен (около двух километров) и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.

"Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода. Масштабы обнаруженных структур поражают воображение и заставляют нас переосмыслить историю этого региона", - сказал гендиректор школы мастеров каменщиков-реставраторов Рамзан Султыгов.