0
0
160
НОВОСТИ

В Ингушетии археологи сделали открытие, которое может перевернуть представления об истории региона

14:22 24.05.2025 Источник: Интерфакс

Археологическая экспедиция в Джейрахском районе Ингушетии сделала открытие, которое может перевернуть представления об истории региона, сообщили в субботу "Интерфаксу " в республиканской школе мастеров каменщиков-реставраторов "Наследие".

"В Галгаевском ущелье, вдоль реки Ахк-Хий (Тетрицкали), обнаружены следы поселения, которое, возможно, является древним протогородом - колыбелью ингушского народа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, прокладка шурфов выявила регулярные каменные стены под нетронутым слоем дерна, что указывает на ранее неизвестные сооружения. Учитывая протяженность обнаруженных стен (около двух километров) и их расположение между двумя реками, ученые предполагают, что это может быть не просто разрозненная группа построек, а единый городской комплекс.

"Мы обнаружили не просто отдельные стены, а целую систему сооружений, что позволяет нам говорить о возможном существовании здесь древнего протогорода. Масштабы обнаруженных структур поражают воображение и заставляют нас переосмыслить историю этого региона", - сказал гендиректор школы мастеров каменщиков-реставраторов Рамзан Султыгов.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

15:30 24.05.2025
Работа над меморандумом по урегулированию на Украине – в завершающей стадии - Косачев
0
61
13:45 24.05.2025
Еще 307 российских военных возвращены по стамбульским договоренностям – МО РФ
0
226
13:18 24.05.2025
На будущей неделе Россию посетит глава МИД Турции
0
240
11:40 24.05.2025
Альтернативы американскому ядерному зонтику для Европы сейчас нет - Писториус
0
246
09:20 24.05.2025
Трамп пытается склонить ЕС к совместному экономическому давлению на Китай - WSJ
0
472
09:10 24.05.2025
Трамп и Рубио реформой СНБ США «потрошат глубинное государство» - СМИ
0
523
09:00 24.05.2025
В выходные воздух в Москве может прогреться до +28С, осадков не ожидается - синоптики
0
395
23:37 23.05.2025
Европейские чиновники и Киев ведут мир к войне - Володин
0
980
22:12 23.05.2025
Трамп: Мы не стремимся заключить соглашение с ЕС. Мы просто вводим пошлины в 50%
0
983
20:33 23.05.2025
Генерал Алаудинов: Есть такие пленные, которые сидят уже и третий год...
0
1092

Возврат к списку