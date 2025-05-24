США производят гиперзвуковые ракеты, «и в большом количестве» - Трамп
18:50 24.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы их (гиперзвуковые ракеты — прим. ТАСС) разработали, и теперь мы их производим, и в больших количествах», — сказал американский лидер, выступая перед выпускниками Военной академии США в Вест-Пойнте (штат Нью-Йорк). Трамп не сообщил никаких подробностей.
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