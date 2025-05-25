За прошедшую ночь над регионами РФ было сбито более стони украинских дронов – МО РФ

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 110 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи 25 мая с 00:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 — над территорией Тульской области, по 14 БПЛА сбито над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА — над территориями Московского региона и Тверской области, по 10 БПЛА — над территориями Белгородской и Курской областей, 8 — над территорией Орловской области, 7 — над территорией Республики Крым, 2 — над территорией Смоленской области и по 1 — над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей», — говорится в сообщении.