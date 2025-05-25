0
0
0
НОВОСТИ

За прошедшую ночь над регионами РФ было сбито более стони украинских дронов – МО РФ

09:30 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили над регионами РФ 110 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение ночи 25 мая с 00:00 мск до 07:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 — над территорией Тульской области, по 14 БПЛА сбито над территориями Брянской и Калужской областей, по 13 БПЛА — над территориями Московского региона и Тверской области, по 10 БПЛА — над территориями Белгородской и Курской областей, 8 — над территорией Орловской области, 7 — над территорией Республики Крым, 2 — над территорией Смоленской области и по 1 — над территориями Липецкой, Нижегородской и Новгородской областей», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:39 25.05.2025
В воскресенье, 25 мая, воздух в Москве может прогреться до +29С - синоптики
0
83
19:46 24.05.2025
Европа хочет покупать у США оружие, чтобы потом отправлять его Киеву - СМИ
0
941
18:50 24.05.2025
США производят гиперзвуковые ракеты, «и в большом количестве» - Трамп
0
861
15:30 24.05.2025
Работа над меморандумом по урегулированию на Украине – в завершающей стадии - Косачев
0
1002
14:22 24.05.2025
В Ингушетии археологи сделали открытие, которое может перевернуть представления об истории региона
0
1177
13:45 24.05.2025
Еще 307 российских военных возвращены по стамбульским договоренностям – МО РФ
0
1043
13:18 24.05.2025
На будущей неделе Россию посетит глава МИД Турции
0
917
11:40 24.05.2025
Альтернативы американскому ядерному зонтику для Европы сейчас нет - Писториус
0
918
09:20 24.05.2025
Трамп пытается склонить ЕС к совместному экономическому давлению на Китай - WSJ
0
1085
09:10 24.05.2025
Трамп и Рубио реформой СНБ США «потрошат глубинное государство» - СМИ
0
1166

Возврат к списку