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НОВОСТИ

Договоренность с Украиной в Стамбуле по обмену пленными выполнена полностью – МО РФ

14:50 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Договоренности, достигнутые РФ и Украиной в Стамбуле, полностью выполнены в части обмена военнопленными. Об этом заявил журналистам замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин.

«В течение трех дней, 23, 24 и 25 мая, возвращены 880 российских военнослужащих и 120 мирных граждан. Договоренности, достигнутые в Стамбуле 16 мая, в части обмена выполнены в полном объеме», — сказал он.

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