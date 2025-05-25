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С одного из телескопов LASCO ученые получили отчасти загадочный снимок

19:10 25.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ученые с помощью телескопа обнаружили над Солнцем объект, похожий на птицу с размером «крыла» около 150 тыс. км. Об этом сообщается на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

«Красивый и отчасти загадочный снимок поступил вчера с одного из телескопов LASCO. На изображении как будто бы отчетливо видна „птица“ или „летательный аппарат“ с тянущимся за ним „пламенным следом“. Размер крыла „птицы“ около 150 тыс. км. Высота „полета“ над поверхностью Солнца — около 2 млн км. Размер „птицы“, если считать, что это физический, а не оптический объект, более чем в 10 раз превосходит размер Земли», — говорится в сообщении.

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