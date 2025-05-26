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НОВОСТИ

Над регионами РФ за ночь сбито 96 украинских беспилотников - Минобороны

09:20 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы ПВО за прошедшую ночь сбили 96 украинских беспилотников над регионами России, из них 6 — над Московским регионом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В период с 20:00 мск 25 мая дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 96 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 31 БПЛА — над территорией Брянской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, 11 БПЛА — над территорией Курской области, 9 БПЛА — над территорией Тульской области, 8 БПЛА — над территорией Орловской области, 6 БПЛА — над территорией Московского региона, 5 БПЛА — над территорией Калужской области, 4 БПЛА — над территорией Ивановской области, 2 БПЛА — над территорией Рязанской области, 2 БПЛА — над территорией Владимирской области, 1 БПЛА — над территорией Ярославской области и 1 БПЛА — над территорией Республики Татарстан», — сообщили там.

Как сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале, пострадавших и разрушений в результате уничтожения беспилотников нет. «Оперативные и экстренные службы работают на местах», — написал он.


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