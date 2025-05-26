У Украины кончисля запас ракет SAMP-T и боезапасов для Crotale - СМИ
10:25 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По данным издания, боеприпасы для Crotale Киев «не получает уже полтора года».
Как заявил в интервью газете начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, Киев столкнулся с нехваткой и других типов ракет. «У нас не хватает ракет, — приводит Le Monde его слова. — Вокруг Киева размещено несколько дивизионов Patriot. Но они не могут обеспечить 100%-ную защиту от баллистических ракет».
Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что королевство направит последние самолеты из обещанной партии истребителей F-16 на Украину 26 мая.
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