У Украины кончисля запас ракет SAMP-T и боезапасов для Crotale - СМИ

10:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина осталась без ракет для франко-итальянских батарей SAMP-T и боезапаса для французского зенитно-ракетного комплекса Crotale. Об этом сообщила газета Le Monde со ссылкой на источник.



По данным издания, боеприпасы для Crotale Киев «не получает уже полтора года».



Как заявил в интервью газете начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, Киев столкнулся с нехваткой и других типов ракет. «У нас не хватает ракет, — приводит Le Monde его слова. — Вокруг Киева размещено несколько дивизионов Patriot. Но они не могут обеспечить 100%-ную защиту от баллистических ракет».



Ранее министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что королевство направит последние самолеты из обещанной партии истребителей F-16 на Украину 26 мая.



