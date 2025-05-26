Если США вдруг выйдут из переговоров, Иран не умрет от голода - президент
12:25 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это неправда, что мы умрем от голода, если они не захотят вести с нами переговоры и наложат на нас еще больше санкций. Мы найдем выход», — приводит его слова агентство IRNA. Как отметил президент, иранцам в таком случае необходимо просто объединиться и действовать сообща.
Представители Ирана и США провели 23 мая в Риме пятый раунд переговоров по ядерной программе Тегерана. Глава МИД Омана, который выступает посредником между сторонами, сообщил о достижении «определенного, но не окончательного прогресса». Как заявил по итогам консультаций его иранский коллега, Тегеран и Вашингтон готовятся к новому раунду переговоров и надеются, что за одну-две встречи достигнут положительных результатов.
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