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Польша открыто признает, что хочет заработать на восстановлении Украины

13:30 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша планирует много заработать на восстановлении Украины. Об этом заявил премьер-министр республики Дональд Туск на пресс-конференции, посвященной развитию одного из крупнейших в Европе контейнерных терминалов в Славкуве — городе на юге страны.

«Нет ничего плохого в том, чтобы честно сказать — мы хотим заработать большие деньги на восстановлении Украины. Мы хотим помочь, но и хотим заработать на этом, поэтому нам необходим этот хаб, этот сухой порт», — сказал Туск, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info.

Согласно планам, расширение контейнерного терминала в Славкуве пройдет в пять этапов, стоимость работ составит 1 млрд евро. Как утверждает Туск, после расширения терминал станет крупнейшим в Европе логистическим хабом.


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