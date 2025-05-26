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НОВОСТИ

Для спасения родственника от мобилизации женщина «заминировала» военкомат Одесской области

14:20 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Женщина сообщила ложную информацию о минировании территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК, аналог военкомата) в Татарбунарах Одесской области на юге Украины, чтобы спасти своего родственника от мобилизации. Об этом сообщили в управлении Нацполиции региона.

По данным ведомства, правоохранители и взрывотехники обследовали здание, но взрывчатых веществ не нашли. Полицейские на следующий день выяснили личность заявительницы и возбудили в отношении нее уголовное дело по части 2 статьи 259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности). Женщине грозит до восьми лет лишения свободы.


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