Восстановления Белгородской области после атак ВСУ оценивается в 157 млрд руб
14:30 26.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Суммарно все три блока, которые я обозначил, — и обеспечение безопасности, и восстановление всех видов инфраструктуры, и меры по поддержке экономики, предварительно, <…> на текущий момент оцениваются в 157 миллиардов рублей», — сказал Пономарев.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что 157 млрд рублей — условная сумма, расходы по некоторым частям программы требуют дополнительного обоснования. Пономарев сообщил, что конечные цифры можно будет определять после прохождения государственной экспертизы.
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