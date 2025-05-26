Восстановления Белгородской области после атак ВСУ оценивается в 157 млрд руб

14:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Программа по восстановлению и социально-экономическому развитию Белгородской области после атак Вооруженных сил Украины состоит из трех блоков и предварительно оценивается в 157 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Илья Пономарев в ходе оперативного совещания правительства региона, трансляция которого ввелась в «ВКонтакте».



«Суммарно все три блока, которые я обозначил, — и обеспечение безопасности, и восстановление всех видов инфраструктуры, и меры по поддержке экономики, предварительно, <…> на текущий момент оцениваются в 157 миллиардов рублей», — сказал Пономарев.



Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что 157 млрд рублей — условная сумма, расходы по некоторым частям программы требуют дополнительного обоснования. Пономарев сообщил, что конечные цифры можно будет определять после прохождения государственной экспертизы.





