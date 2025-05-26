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НОВОСТИ

Сбер признан самым инновационным банком РФ

14:47 26.05.2025

Сбер возглавил рейтинг инновационности банков по итогам 2024 года, который составил Sk Финтех Хаб Фонда «Сколково» (Группа ВЭБ.РФ). Сбер удерживает лидерство в рейтинге, проводимом каждое полугодие, с начала 2023 года.

На позицию Сбера в рейтинге повлияла работа банка по предоставлению стартапам эффективных инструментов для развития и роста: так, выпускники международного акселератора Sber500 заключили порядка 9500 контрактов и привлекли 3,7 млрд рублей инвестиций. А в 2024 году в рамках акселератора впервые был запущен трек с GigaChat – для команд, готовых внедрять генеративный искусственный интеллект в свои решения или строить продукты на его основе.

Высокую оценку получило направление по созданию будущего поколения инноваторов через молодежные акселераторы, в которых уже приняло участие свыше 200 тысяч школьников, студентов и молодых ученых. Отмечен как эффективный инструмент онлайн-хаб SberUnity, объединяющий игроков венчурного рынка: более 6 тыс. стартапов, свыше тысячи инвесторов и сотни корпораций. Он помогает стартапам находить заказчиков и инвестиции, корпорациям – решать технологические запросы, а инвесторам – искать соинвесторов и создавать закрытые инвестиционные клубы.

«Сбер прочно удерживает лидерство в рейтинге инновационности банков в России второй год подряд, – отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Это в первую очередь связано с тем, что мы системно подходим к развитию инноваций: внедряем в свои продукты и операционные процессы решения технологии генеративного искусственного интеллекта, совершенствуем цифровые сервисы, пилотируем технологические решения. При этом важно не только то, что мы делаем внутри компании, но и то, что мы создаем внешнюю экосистему инноваций, в которой участники рынка – стартапы, корпорации и инвесторы – могут находить друг друга, запускать совместные проекты и реализовывать сделки. Этому способствуют венчурный онлайн-хаб SberUnity, акселераторы для уже сформировавшихся стартапов и подростков, которые только думают о запуске своего проекта, образовательные программы для начинающих инвесторов, – тем самым не только развивая текущий венчурный рынок России, но и формируя новое поколение предпринимателей и инвесторов, которое будет определять технологическую повестку страны в ближайшие годы».

Эксперты в рейтинге учитывали не только работу с технологическим и предпринимательским сообществом, но и качество цифровых сервисов для МСБ, а также безопасность и доступность финансовых инструментов.

Исследование проводилось по 20 критериям, сгруппированным в пять блоков: «Инновационная оргструктура», «Инвестиции в инновации», «Сотрудничество со стартапами», «Мероприятия, направленные на работу с инновациями и поддержку проектов на ранних стадиях», «Цифровые сервисы».

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