За неделю от ударов ВСУ 120 мирных жителей получили ранения, 9 погибли

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Почти 120 мирных жителей ряда субъектов России, включая 9 детей, за минувшую неделю получили ранения при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ), погибли 9 человек. Об этом сообщил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.



«За минувшую неделю от обстрелов нацистов пострадали 126 мирных жителей: ранены 117 человек, в том числе 9 несовершеннолетних, погибли 9 человек. <…> Наибольшее число пострадавших зафиксировано в Курской, Белгородской и Херсонской областях, Донецкой Народной Республике. <…> Белгородская области за прошедшие семь дней чаще других подвергалась атакам беспилотников», — сказал он.



Мирошник подчеркнул, что в минувшую неделю противник существенно увеличил число запусков беспилотников самолетного типа для нанесения ударов по гражданским объектам, расположенным глубоко в тылу в субъектах РФ.





