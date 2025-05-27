Санкционное давление на Крым с 2014 года только стимулирует экономику - Константинов

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Санкционное давление на Республику Крым, оказываемое с 2014 года, не только не привело к критическому падению экономики, но и способствовало ее развитию, сообщил ТАСС председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.



«Санкционные меры против Крыма с годами расширяются и постоянно продлеваются, но в целом не приводят к критическим результатам, а вопреки всему стимулируют развитие экономики республики. Активно развиваются современные технологичные отрасли: производство электронных и оптических изделий возросло в 11,4 раза, электрооборудования — в 11,6 раза, судостроение — в 4,1 раза», — сказал он.



Константинов отметил, что благодаря государственной поддержке и модернизации производственных мощностей общий объем промышленного производства за последние 11 лет увеличился в 2,4 раза. Также, по данным спикера, объем валового регионального продукта в сопоставимых ценах за десятилетку вырос в 1,4 раза (на 38,1%) и составляет 768,1 млрд рублей.



