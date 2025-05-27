С начала СВО в Курской области заиксировано свыше 550 преступлений ВСУ
12:25 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Всего с начала проведения СВО зафиксировано 582 преступления со стороны представителей власти Украины и действующих в ее интересах лиц», — сказал он.
Цуканов добавил, что Главным военным следственным управлением СК России расследуются уголовные дела по факту убийств, изнасилований и других преступлений со стороны ВСУ.
НОВОСТИ
- 12:35 27.05.2025
- В 2025 году урожай зерна в РФ может превысить итоги прошлого года - Минсельхоз
- 11:20 27.05.2025
- Впервые в истории в Москве зафиксировали «субтропическую ночь» - синоптик
- 10:30 27.05.2025
- Санкционное давление на Крым с 2014 года только стимулирует экономику - Константинов
- 10:20 27.05.2025
- Впервые за 1,5 года стоимость десятка яиц в РФ упала ниже 100 руб.
- 10:10 27.05.2025
- По заявлениям родителей летом будут работать около 25% подростков - исследование
- 09:40 27.05.2025
- В погоне за свободой слова Запад забывает об уважении чувств - представитель генсека ООН
- 09:30 27.05.2025
- За неделю от ударов ВСУ 120 мирных жителей получили ранения, 9 погибли
- 09:20 27.05.2025
- На 35% территории РФ еще лежит снег - Вильфанд
- 22:25 26.05.2025
- По славам вице-канцлера, ФРГ не собирается менять прежний курс по ограничению на дальности ударов ВСУ
- 20:20 26.05.2025
- Украина получила от Нидерландов последние истребители F-16 из обещанной партии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать