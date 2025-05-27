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НОВОСТИ

С начала СВО в Курской области заиксировано свыше 550 преступлений ВСУ

12:25 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Свыше 550 преступлений со стороны ВСУ зафиксировано в Курской области с начала проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил прокурор региона Алексей Цуканов на круглом столе «Курская область — форпост России, сохранение исторической памяти и правды».

«Всего с начала проведения СВО зафиксировано 582 преступления со стороны представителей власти Украины и действующих в ее интересах лиц», — сказал он.

Цуканов добавил, что Главным военным следственным управлением СК России расследуются уголовные дела по факту убийств, изнасилований и других преступлений со стороны ВСУ.

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