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НОВОСТИ

Для школьников и родителей создано новое приложение «Госуслуги Моя школа»

13:25 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое приложение для школьников и родителей «Госуслуги Моя школа», где будет размещаться все необходимое для учебы, запустили в России. Об этом сообщает Минцифры РФ.

«Школьное и личное расписания, домашние задания, успеваемость и похвала от мамы или папы. Теперь все, что нужно для успешной учебы, — в новом приложении „Госуслуги Моя школа“. Использование приложения добровольное. Оно дополняет уже привычные инструменты и работает, даже если школа использует другие системы», — рассказали в министерстве.

Среди основных функций приложения — распорядок дня, в рамках которого школа добавляет расписание уроков, а ребенок или родитель может дополнить его личными делами, такими как секция, визит к врачу или занятие с репетитором, домашние задания, успеваемость учащегося, где можно отследить текущие и итоговые оценки. Также в приложении будет возможность похвалить ребенка и отметить его успехи. «Все сведения, внесенные в приложение, защищены и доступны только родителю и ребенку. Для авторизации каждому из них необходима подтвержденная учетная запись „Госуслуг“, — добавили в министерстве.

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