Япония хочет покупать больше оружия у ЕС, а не у США - СМИ

14:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Япония стала более открытой к приобретению вооружений неамериканских компаний после прихода к власти в США президента Дональда Трампа. Об этом пишет британская газета Financial Times (FT).



«Япония чувствует себя гораздо более восприимчивой к предложениям Великобритании, европейских стран и других международных союзников, что отличается от подхода, который до настоящего времени [делал страну] гораздо более ориентированной на США», — заявил изданию директор по бизнесу компании NMS UK, британской «дочки» турецкого производителя бронетехники Nurol Makina, Джеймс де Сент-Джон-Прайс. Он отметил, что сотрудничество между Великобританией и Японией приобретает все большую актуальность на фоне «противоречивых сигналов», исходящих от Соединенных Штатов.



