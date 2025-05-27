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Кандидат в президенты Южной Кореи: Нет необходимости нагнетать враждебность в отношении РФ без необходимости

16:40 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фаворит президентской гонки Республики Корея Ли Чжэ Мён вновь заявил, что не видит причин для нагнетания враждебности в отношениях с Россией. Такую точку зрения он обозначил в ходе телевизионных дебатов с другими кандидатами.

«Основой дипломатии Республики Корея я считаю союз с США. Его следует развивать на деле, комплексно, последовательно, ориентировать его на будущее», — сказал Ли Чжэ Мён в ходе дебатов, организованных телеканалом MBC. «Нельзя отказываться от отношений с Китаем и Россией. Потому что здесь есть важные аспекты, нужно поддерживать отношения на должном уровне. Нет необходимости нагнетать враждебность без необходимости, как сейчас», — подчеркнул политик. Ранее он указывал на роль РФ и КНР в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

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