Звезды футбольной Медиалиги проведут в Москве мастер-классы для детей 1 июня
17:18 27.05.2025
В Москве 1 июня, в Международный день защиты детей и Всероссийский день футбола, звезды футбольной Медиалиги проведут на спортивных площадках мегаполиса мастер-классы. Игроки планируют провести серию мастер-классов для детей разных возрастов.
Кроме тренировок от звездных игроков, будут проведены автограф-сессии и фотосессии, а гости получат сувениры и памятные призы. Мастер-классы пройдут с 19:00 до 21:00 на 14 площадках:
1. Александр Маменко (Банка) и Богдан Тимошенко (2Drots) - ул. Молостовых, д. 3-2 в 19-00.
2. Олег Бондарь (2Drots) - ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1 в 20-00.
3. Владислав Семенов (2Drots) - Дмитровское ш., д. 29, к. 1 в 19-00.
4. Дмитрий Сычев (2Drots) - Юрловский пр-д, д. 8 в 20-00.
5. Алекс Стиль (2Drots) - ул. Исаковского, д. 6, корп. 1 в 20-00.
6. Ромео Нту (2Drots) - Волоколамское шоссе, д. 112, корп, 3 в 19-00.
7. Эдамс Скляр (2Drots) - ул. Окская, д. 46 в 20-00.
8. Станислав Манаев (2Drots) - Сквер им. М.П. Судакова (пр-т 40 лет Октября, д. 40) в 20-00.
9. Александр Ярош (2Drots) - ул. Коктебельская, д. 4, корп. 3 в 19-00.
10. Виталий Денисов и Алексей - Тропаревский (СКА Ростов) Новоспасский пер., д. 3, корп. 2 в 20-00.
11. Максим Васильев и Андрей Котов - Измайловский проспект, д. 75А в 19-00.
12. Илья Дроздов (СКА Ростов) - Зеленоград корп 138 в 19.00.
13. Никита Балашов (СКА Ростов) - Троицк, ул. Дмитрия Кабалевского, уч.8А, спортивный парк в 19.00.
14. Владислав Коротаев (СКА Ростов) - Нагатинская наб., д. 44, корп. 1 в 20.20.
Параллельно на всех игровых площадках проекта будет проводиться тематическая викторина. Ее участники, ответив правильно на вопросы на футбольную тематику, смогут получить сувениры от проекта «Мой спортивный район».
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