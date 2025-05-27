0
0
95
НОВОСТИ

Звезды футбольной Медиалиги проведут в Москве мастер-классы для детей 1 июня

17:18 27.05.2025

В Москве 1 июня, в Международный день защиты детей и Всероссийский день футбола, звезды футбольной Медиалиги проведут на спортивных площадках мегаполиса мастер-классы. Игроки планируют провести серию мастер-классов для детей разных возрастов.

Кроме тренировок от звездных игроков, будут проведены автограф-сессии и фотосессии, а гости получат сувениры и памятные призы. Мастер-классы пройдут с 19:00 до 21:00 на 14 площадках:

1. Александр Маменко (Банка) и Богдан Тимошенко (2Drots) - ул. Молостовых, д. 3-2 в 19-00. 
2. Олег Бондарь (2Drots) - ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1 в 20-00. 
3. Владислав Семенов (2Drots) - Дмитровское ш., д. 29, к. 1 в 19-00. 
4. Дмитрий Сычев (2Drots)  - Юрловский пр-д, д. 8 в 20-00.
5. Алекс Стиль (2Drots) - ул. Исаковского, д. 6, корп. 1 в 20-00. 
6. Ромео Нту (2Drots) - Волоколамское шоссе, д. 112, корп, 3 в 19-00. 
7. Эдамс Скляр (2Drots) - ул. Окская, д. 46 в 20-00. 
8. Станислав Манаев (2Drots) - Сквер им. М.П. Судакова (пр-т 40 лет Октября, д. 40) в 20-00. 
9. Александр Ярош (2Drots) - ул. Коктебельская, д. 4, корп. 3 в 19-00. 
10. Виталий Денисов и Алексей - Тропаревский (СКА Ростов) Новоспасский пер., д. 3, корп. 2 в 20-00.
11. Максим Васильев и Андрей Котов - Измайловский проспект, д. 75А в 19-00. 
12. Илья Дроздов (СКА Ростов) - Зеленоград корп 138 в 19.00.
13. Никита Балашов (СКА Ростов) - Троицк, ул. Дмитрия Кабалевского, уч.8А, спортивный парк в 19.00.
14. Владислав Коротаев (СКА Ростов) - Нагатинская наб., д. 44, корп. 1 в 20.20.

Параллельно на всех игровых площадках проекта будет проводиться тематическая викторина. Ее участники, ответив правильно на вопросы на футбольную тематику, смогут получить сувениры от проекта «Мой спортивный район».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

18:00 27.05.2025
Отправленные в Белый дом предложения Киева касаются прекращения огня – офис Зеленского
0
123
17:39 27.05.2025
В Белом доме получили список условий Украины для урегулирования конфликта с РФ
0
160
16:43 27.05.2025
День и Ночь московского спорта пройдут в столице 31 мая
0
193
16:40 27.05.2025
Кандидат в президенты Южной Кореи: Не нужно нагнетать враждебность в отношении РФ без необходимости
0
241
15:15 27.05.2025
Белоруссия всю свою картошку продала в Россию - Лукашенко
0
355
14:20 27.05.2025
Япония хочет покупать больше оружия у ЕС, а не у США - СМИ
0
382
13:25 27.05.2025
Для школьников и родителей создано новое приложение «Госуслуги Моя школа»
0
397
12:50 27.05.2025
Премьер Франции хочет привлечь граждан к стабилизации бюджета «погрязшей в долгах» страны
0
470
12:35 27.05.2025
В 2025 году урожай зерна в РФ может превысить итоги прошлого года - Минсельхоз
0
414
12:25 27.05.2025
С начала СВО в Курской области заиксировано свыше 550 преступлений ВСУ
0
357

Возврат к списку