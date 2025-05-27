Звезды футбольной Медиалиги проведут в Москве мастер-классы для детей 1 июня

17:18

В Москве 1 июня, в Международный день защиты детей и Всероссийский день футбола, звезды футбольной Медиалиги проведут на спортивных площадках мегаполиса мастер-классы. Игроки планируют провести серию мастер-классов для детей разных возрастов.

Кроме тренировок от звездных игроков, будут проведены автограф-сессии и фотосессии, а гости получат сувениры и памятные призы. Мастер-классы пройдут с 19:00 до 21:00 на 14 площадках:

1. Александр Маменко (Банка) и Богдан Тимошенко (2Drots) - ул. Молостовых, д. 3-2 в 19-00.

2. Олег Бондарь (2Drots) - ул. Бобруйская, д. 10, корп. 1 в 20-00.

3. Владислав Семенов (2Drots) - Дмитровское ш., д. 29, к. 1 в 19-00.

4. Дмитрий Сычев (2Drots) - Юрловский пр-д, д. 8 в 20-00.

5. Алекс Стиль (2Drots) - ул. Исаковского, д. 6, корп. 1 в 20-00.

6. Ромео Нту (2Drots) - Волоколамское шоссе, д. 112, корп, 3 в 19-00.

7. Эдамс Скляр (2Drots) - ул. Окская, д. 46 в 20-00.

8. Станислав Манаев (2Drots) - Сквер им. М.П. Судакова (пр-т 40 лет Октября, д. 40) в 20-00.

9. Александр Ярош (2Drots) - ул. Коктебельская, д. 4, корп. 3 в 19-00.

10. Виталий Денисов и Алексей - Тропаревский (СКА Ростов) Новоспасский пер., д. 3, корп. 2 в 20-00.

11. Максим Васильев и Андрей Котов - Измайловский проспект, д. 75А в 19-00.

12. Илья Дроздов (СКА Ростов) - Зеленоград корп 138 в 19.00.

13. Никита Балашов (СКА Ростов) - Троицк, ул. Дмитрия Кабалевского, уч.8А, спортивный парк в 19.00.

14. Владислав Коротаев (СКА Ростов) - Нагатинская наб., д. 44, корп. 1 в 20.20.

Параллельно на всех игровых площадках проекта будет проводиться тематическая викторина. Ее участники, ответив правильно на вопросы на футбольную тематику, смогут получить сувениры от проекта «Мой спортивный район».