Отправленные в Белый дом предложения Киева касаются прекращения огня – офис Зеленского
18:00 27.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ранее сегодня спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о получении американской администрацией списка условий от Киева для урегулирования конфликта с Россией. Он не уточнил, что вошло в этот список.
«От Украины Америка получила предложение о начале прекращения огня, — сказал Брусило. — Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что это даст возможность сесть за стол переговоров. Все другие этапы будут обозначены во время этих переговоров».
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