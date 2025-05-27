Отправленные в Белый дом предложения Киева касаются прекращения огня – офис Зеленского

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переданные Украиной США предложения касаются прекращения огня, остальные условия урегулирования Киев рассчитывает обсуждать в ходе дальнейших переговоров. Об этом сообщил заместитель руководителя офиса Владимира Зеленского Игорь Брусило в эфире телеканала «Рада».

Ранее сегодня спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог сообщил о получении американской администрацией списка условий от Киева для урегулирования конфликта с Россией. Он не уточнил, что вошло в этот список.

«От Украины Америка получила предложение о начале прекращения огня, — сказал Брусило. — Это прекращение огня должно быть безусловным, потому что это даст возможность сесть за стол переговоров. Все другие этапы будут обозначены во время этих переговоров».