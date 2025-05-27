Сбер: Российский венчурный рынок начал восстанавливаться после спада
18:45 27.05.2025
Страны, которые хотят быть лидерами в быстро меняющемся мире, делают ставку на технологическое предпринимательство. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Чтиву». Он напомнил, что в марте 2025 года Китай запустил государственный фонд объемом 138 млрд долл., нацеленный на поддержку стартапов – разработчиков искусственного интеллекта, квантовых и других deeptech-технологий.
«Российский венчурный рынок начал восстанавливаться после периода спада в 2022 и 2023: в 2024 объем венчурных инвестиций год к году вырос на 46%, но количество сделок снизилось на 14% – инвесторы пока делают ставку на более поздние стадии, – сообщил Александр Ведяхин. – Такая волатильность тоже часть пути. Сейчас важно сформировать в стране культуру технологического риска».
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