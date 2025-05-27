Сбер: Искусственный интеллект может не только «думать», но и действовать в реальном мире

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Скорость и масштаб технологических изменений сейчас открывает принципиально новые возможности. Об этом рассказал первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин в интервью «Чтиву».

«Искусственный интеллект (ИИ) помогает автоматизировать принятие решений: понять, о чем поступил запрос, что с ним нужно дальше сделать, какая еще информация для этого нужна, – отметил он. – С развитием ИИ-агентов ИИ может не только «думать», но и действовать в реальном мире. Это открывает невероятные возможности как для создания прорывных бизнесов, так и для обогащения за счет инвестиций в их рост. Предприниматели должны использовать текущее окно возможностей».

Сбер создает инфраструктуру, которая охватывает все ключевые этапы развития стартапа – от идеи до масштабирования. «Логика простая: чтобы в стране появлялись сильные технологические компании, нужно поддерживать предпринимателя не в момент, когда он уже готов к инвестициям, а на каждом шаге его пути, даже на старте», – пояснил Александр Ведяхин.

Так, для молодежи на самой ранней стадии – когда есть только идея или первые шаги – работают школьный и студенческий акселераторы Сбера, рассказал он. Для команд с MVP (минимально жизнеспособный продукт) или готовым продуктом и желанием масштабироваться – развивается венчурный онлайн-хаб SberUnity. «Это бесплатная платформа, где стартап может найти инвестора, выйти на корпорацию – потенциального заказчика, а инвестор – собрать инвестиционный клуб для совместных инвестиций или привлечь соинвесторов в сделку. Здесь же корпорации размещают запросы на поиск технологий, которые можно закрыть через партнерство со стартапами», – отметил Александр Ведяхин.

«Кроме того, мы ежегодно проводим международный акселератор Sber500 для стартапов со всего мира, – добавил он. – Они получают доступ к зарубежным менторам, инвесторам и заказчикам, а также технологиям Сбера. Выпускники пяти сезонов программы – а это 125 команд – в совокупности привлекли более 3,7 млрд руб. инвестиций и заключили порядка 9500 коммерческих контрактов. В этом году мы делаем акцент на ИИ-агентах и DeepTech-решениях».