Картошку и другие овощи и фрукты Белоруссия разрешила ввозить из недружественных стран

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белоруссия разрешила ввозить из недружественных страны и реализовывать на территории страны картофель, лук репчатый, свежую белокочанную капусту и яблоки. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Александр Турчин, сообщила пресс-служба правительства.

«Европейский парламент 22 мая 2025 года одобрил проект решения о введении повышенных таможенных пошлин на ввоз в ЕС сельскохозяйственной продукции из нашей страны. В ответ правительство сняло запрет на ввоз и реализацию на территории Республики Беларусь картофеля, лука репчатого, капусты свежей белокочанной, яблок, происходящих из недружественных стран, включая все государства — члены ЕС», — отметили в правительстве.