Российский флот проводит масштабные учения в Балтийском море
19:28 27.05.2025 Источник: Интерфакс
Более 20 кораблей, около 25 самолетов и вертолетов, порядка 3 тыс. военнослужащих задействованы в учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота во вторник. «К учению привлекается более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения», – заявили в пресс-службе.
В мероприятиях также задействовано до 70 единиц военной и специальной техники, добавили там. «В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов», – говорится в сообщении.
По данным флота, в рамках учения экипажи кораблей в полигонах боевой подготовки будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. «В настоящее время корабли вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в назначенные районы Балтийского моря для выполнения учебно-боевых задач», – сообщили в пресс-службе.
НОВОСТИ
- 20:00 27.05.2025
- Гарвардский университет может лишиться всех еще остающихся федеральных грантов - СМИ
- 19:50 27.05.2025
- Air Serbia получила разрешение летать из Белграда в Шанхай через воздушное пространство РФ
- 19:43 27.05.2025
- МЧС: В среду и четверг в Москве ожидается сильная жара с температурой воздуха +30С и выше
- 19:20 27.05.2025
- Картошку и другие овощи и фрукты Белоруссия разрешила ввозить из недружественных стран
- 18:49 27.05.2025
- Сбер: Искусственный интеллект стал главным направлением на мировом венчурном рынке
- 18:47 27.05.2025
- Сбер: Искусственный интеллект может не только «думать», но и действовать в реальном мире
- 18:45 27.05.2025
- Сбер: Российский венчурный рынок начал восстанавливаться после спада
- 18:00 27.05.2025
- Отправленные в Белый дом предложения Киева касаются прекращения огня – офис Зеленского
- 17:39 27.05.2025
- В Белом доме получили список условий Украины для урегулирования конфликта с РФ
- 17:18 27.05.2025
- Звезды футбольной Медиалиги проведут в Москве мастер-классы для детей 1 июня
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать