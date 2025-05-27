Российский флот проводит масштабные учения в Балтийском море

19:28 Источник: Интерфакс

Более 20 кораблей, около 25 самолетов и вертолетов, порядка 3 тыс. военнослужащих задействованы в учениях в Балтийском море, сообщили в пресс-службе Балтфлота во вторник. «К учению привлекается более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения», – заявили в пресс-службе.





В мероприятиях также задействовано до 70 единиц военной и специальной техники, добавили там. «В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов», – говорится в сообщении.





По данным флота, в рамках учения экипажи кораблей в полигонах боевой подготовки будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. «В настоящее время корабли вышли из пунктов базирования и произвели развертывание в назначенные районы Балтийского моря для выполнения учебно-боевых задач», – сообщили в пресс-службе.