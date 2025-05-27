В Шарм-эш-Шейхе откроется российское консульство

20:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генконсульство России будет открыто в Шарм-эш-Шейхе по распоряжению премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Соответствующий документ размещен на интернет-портале правовой информации.

«Открыть генеральное консульство Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе (Арабская Республика Египет). <…> МИД России установить штатную численность работников генерального консульства Российской Федерации в г. Шарм-эш-Шейхе в пределах установленной численности работников загранучреждений МИД России и утвердить его штатное расписание», — говорится в сообщении.