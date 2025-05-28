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НОВОСТИ

У берегов Мексики произошло землетрясение магнитудой 5,9

09:35 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Землетрясение магнитудой 5,9 зафиксировано у западного побережья Мексики. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 367 км к юго-востоку от города Кабо-Сан-Лукас. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.



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