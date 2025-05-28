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НОВОСТИ

На поддержку Курской и Белгородской областей выделено около 500 млн рублей

10:40 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда правительства около 300 млн рублей на дооснащение медико-санитарной части, оказывающей помощь в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

Средства пойдут на закупку медицинского оборудования и приобретение автомобильного транспорта. «Это позволит продолжать оказывать медицинскую помощь военнослужащим и гражданскому населению, обеспечит необходимой техникой и оборудованием сводные медицинские отряды, работающие в районах боевых действий на территориях Белгородской и Курской областей», — отметили в кабмине.

Также подписано распоряжение о выделении почти 175 млн рублей на оказание помощи пострадавшим жителям Курской области. «Регион получит разовую финансовую помощь на повторное обеспечение жильем выпускников детских домов», — пояснили в правительстве. Речь идет о гражданах, получивших квартиры по договорам специализированного социального найма и утративших их из-за обстрелов со стороны Украины.



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