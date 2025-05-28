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Бороться с переписыванием истории важно оейчас особенно - Путин

10:50 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Борьба с переписыванием истории, в особенности в части вклада СССР в Победу и героизации нацистов, особенно важна сегодня. Это подчеркнул президент РФ Владимир Путин в приветствии проходящей в Москве XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Сегодня особенно важно беречь правду о событиях тех лет, бороться с попытками переписать историю, подвергнуть сомнению решающий вклад народов Советского Союза в Победу над гитлеровской Германией, героизировать нацистских преступников и их пособников», — указал президент РФ.

Последние десятилетия, в особенности в Восточной Европе, укрепилась тенденция переписывания истории — как собственной, так и в целом Второй мировой войны. В Прибалтике, бывших социалистических государствах, на Украине с ростом националистических настроений начали героизироваться представители нацистских вооруженных формирований, сражавшихся против СССР на стороне Гитлера. Не обошла стороной тенденция и страны Запада: США настаивают на собственном решающем вкладе в Победу, в ущерб другим Союзникам, а в Европе все чаще пытаются представить Советский Союз как одного из виновников Второй мировой войны наравне с нацистской Германией, с тем чтобы оправдать настойчивое разрушение послевоенного миропорядка.


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