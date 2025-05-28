Во встрече по безопасности в Москве участвуют представители США
11:10 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На мероприятии присутствуют двое делегатов, их флаги и таблички размещены за общим столом заседания.
XIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Национальном центре «Россия» 27–29 мая.
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