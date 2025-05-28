Во встрече по безопасности в Москве участвуют представители США

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители Соединенных Штатов принимают участие в Москве в XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, передает корреспондент ТАСС.



На мероприятии присутствуют двое делегатов, их флаги и таблички размещены за общим столом заседания.



XIII Международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит в Национальном центре «Россия» 27–29 мая.





