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За последние 300 лет. Западная Европа была источником всех крупных конфликтов - Нарышкин

11:40 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Западноевропейские государства были источником всех самых крупных военных конфликтов за последние 300 лет. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на III Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности.

«Ретроспективный анализ истории международных отношений показывает, что источником всех самых крупных военных конфликтов последних трех столетий являлся узкий круг едва ли не одних и тех же западноевропейских государств. Начиная с Семилетней войны 1756–1763 годов, которая впервые в истории велась сразу на пяти континентах, и заканчивая Второй мировой, мы видим одно и то же», — отметил он.

Нарышкин подчеркнул, что хищнические устремления западных метрополий всегда оборачивались конфликтами, которые приносят огромные разрушения и человеческие жертвы «как в саму Европу, так и за многие тысячи километров от нее».


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