За последние 300 лет. Западная Европа была источником всех крупных конфликтов - Нарышкин
11:40 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Ретроспективный анализ истории международных отношений показывает, что источником всех самых крупных военных конфликтов последних трех столетий являлся узкий круг едва ли не одних и тех же западноевропейских государств. Начиная с Семилетней войны 1756–1763 годов, которая впервые в истории велась сразу на пяти континентах, и заканчивая Второй мировой, мы видим одно и то же», — отметил он.
Нарышкин подчеркнул, что хищнические устремления западных метрополий всегда оборачивались конфликтами, которые приносят огромные разрушения и человеческие жертвы «как в саму Европу, так и за многие тысячи километров от нее».
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