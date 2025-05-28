Работа над российским проектом меморандума по Украине завершается, содержимое раскрываться не будет - Песков

12:55 Источник: Интерфакс

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что работа над российским проектом меморандума по украинскому урегулированию находится на завершающей стадии.

"Работа на завершающей стадии, скоро этот документ появится", - сказал Песков журналистам в среду, отвечая на вопрос, на какой стадии находится работа над российским проектом меморандума.

"Мы не будем обсуждать содержимое документов, которые предстоит согласовать. Считаем, что это должно делаться в дискретном, непубличном режиме, и обмениваться какими-то позициями через прессу было бы чрезвычайно неверно", - сказал он, отвечая на вопрос, планирует ли Россия зафиксировать в юридически обязывающей форме отказ от расширения НАТО на Восток и вступления Украины в альянс.