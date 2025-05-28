Российские предприниматели получили 100 миллионов рублей от Сбера на развитие бизнеса
13:31 28.05.2025
В Москве предпринимателям вручили ежегодную премию Сбера «Любимый малый бизнес». 100 победителей федерального этапа получили по 1 млн руб. на развитие своего дела, а 10 обладателей гран-при – еще и сертификаты на отдых на всесезонном курорте «Манжерок» в Республике Алтай.
В премии участвовали предприниматели со всей страны – клиенты Сбера и те, кто только открыли счет в банке. Было подано более 31 тыс. заявок. Отбор проходил в два этапа. Сначала на региональном уровне выбрали 1100 победителей – по 100 в каждом из 11 территориальных банков Сбербанка. На федеральном этапе из них определили 100 лучших, чьи проекты получили самые высокие оценки от клиентов и экспертов. Организаторы изучили отзывы в открытых источниках и опросили более 7 тыс. потребителей.
Премию вручили в 10 номинациях: «Сфера красоты», «Ресторанный бизнес», «Торговля на маркетплейсах», «Розничная торговля (непродовольственные товары)», «Розничная торговля (продовольственные товары)», «Пищевая промышленность», «Производство», «Гостиничный бизнес и туризм», «Сельское хозяйство и животноводство» и «Спорт, образование и развитие».
«Согласно данным Сбера, число зарегистрированных субъектов малого бизнеса в стране увеличилось на 5% за последний год, а за прошлый квартал было зарегистрировано около 300 тыс. новых ИП и ООО, – отметил директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка Алексей Шашкин. – Российские предприниматели – это воплощение энергии, креативности и ежедневной борьбы с вызовами ради достижения целей. Именно ваш упорный труд заслужил самой высокой оценки и признания. Премию «Любимый малый бизнес» мы создали как знак качества, чтобы поддержать лучших и рассказать о них всей стране. В этом году мы расширили наше событие, выбрав 100 победителей на каждом из 11 региональных этапов и 100 федеральных лауреатов. Поздравляю победителей и желаю им динамичного развития и новых успехов».
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