Мерц: Мы сделаем все, чтобы «Северный поток — 2» никогда не мог быть запущен

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его правительство сделает все, чтобы трубопровод «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию.

«Мы сделаем все, чтобы „Северный поток — 2“ никогда не мог быть запущен», — сказал Мерц на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским в Берлине. Канцлер также обещал «усилить давление на Россию».