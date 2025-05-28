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Мерц: Мы сделаем все, чтобы «Северный поток — 2» никогда не мог быть запущен

15:30 28.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что его правительство сделает все, чтобы трубопровод «Северный поток — 2» не был введен в эксплуатацию.

«Мы сделаем все, чтобы „Северный поток — 2“ никогда не мог быть запущен», — сказал Мерц на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Зеленским в Берлине. Канцлер также обещал «усилить давление на Россию».

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