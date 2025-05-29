Санду борется с оппонентами используя прокуратуру - экс-премьер
11:50 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«За последние 15 лет должность генерального прокурора стала главной в нашей стране — генеральной линией всех партий. Эту должность покупали, продавали, за ней приходили во власть, а, не получив желаемого, бывало, что и уходили. Президент с амбициями генерального прокурора превратила эту должность в часовенку, в которую она заходит не только с непокрытой головой, но где позволяет себе и посвистеть», — написал в своем телеграм-канале Филат, который дал старт политической карьере Санду, назначив ее в 2012 году министром в свой кабинет, а теперь жестко критикует за провалы в управлении страной. Он связал отставку Мунтяну с предстоящими в сентябре парламентскими выборами и решением президента расширить полномочия Совета безопасности.
«Видимо, Мунтяну понял, что после наделения Совбеза новыми полномочиями ему в грядущей предвыборной гонке придется возбудить уже не два уголовных дела, а гораздо больше», — пояснил экс-премьер. Он также предположил, что в связи с избранием президентом США Дональда Трампа Санду решила зачистить властные кабинеты «от людей, тесно связанных с сетью» американского миллиардера Джорджа Сороса. «Напрашиваются отставки директора Службы информации и безопасности, советника премьера и посла Молдовы в США», — заметил Филат.
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