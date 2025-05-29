Зону, где можно будет покупать товары за криптовалюты, создадут в Казахстане

13:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан планирует создать пилотную зону CryptoCity, где можно будет покупать товары и услуги при помощи криптовалют. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарной сессии международного форума «Астана».



Президент отметил значительный прогресс Казахстана в цифровой трансформации, что отражает его стремление стать евразийским IT-хабом. В стране уделяют особое внимание искусственному интеллекту. По словам Токаева, цель Казахстана — стать академическим и инновационным хабом, где будут работать филиалы иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок.



«Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну. Кроме того, мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей», — сказал Токаев.



