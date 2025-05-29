Зону, где можно будет покупать товары за криптовалюты, создадут в Казахстане
13:50 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент отметил значительный прогресс Казахстана в цифровой трансформации, что отражает его стремление стать евразийским IT-хабом. В стране уделяют особое внимание искусственному интеллекту. По словам Токаева, цель Казахстана — стать академическим и инновационным хабом, где будут работать филиалы иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок.
«Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну. Кроме того, мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей», — сказал Токаев.
НОВОСТИ
- 14:49 29.05.2025
- В Москве состоится первый масштабный фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов»
- 14:10 29.05.2025
- Миссия Маска по радикальному снижению госрасходов США провалена - эксперт
- 12:10 29.05.2025
- Из-за сильной жары в Москве ввели желтый уровень погодной опасности
- 11:50 29.05.2025
- Санду борется с оппонентами, используя прокуратуру - экс-премьер
- 10:35 29.05.2025
- Из-за вмешательства Запада и его спецслужб в Сербии возникли сложности - Вулин
- 10:20 29.05.2025
- Проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами запрещено Рособрнадзором
- 09:30 29.05.2025
- Усиление радикального ислама стране беспокоит 80% французов - СМИ
- 09:25 29.05.2025
- Важные решения не могут принимать несколько стран, Совбезу ООН нужна реформа - Токаев
- 22:15 28.05.2025
- Китай отправил космический аппарат к астероиду Камоалева
- 20:00 28.05.2025
- Европа отменяет экономические санкции против Сирии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать