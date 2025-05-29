0
0
147
НОВОСТИ

Зону, где можно будет покупать товары за криптовалюты, создадут в Казахстане

13:50 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Казахстан планирует создать пилотную зону CryptoCity, где можно будет покупать товары и услуги при помощи криптовалют. Об этом заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарной сессии международного форума «Астана».

Президент отметил значительный прогресс Казахстана в цифровой трансформации, что отражает его стремление стать евразийским IT-хабом. В стране уделяют особое внимание искусственному интеллекту. По словам Токаева, цель Казахстана — стать академическим и инновационным хабом, где будут работать филиалы иностранных университетов и налажено партнерство в области исследований и разработок.

«Казахстан запускает самый мощный суперкомпьютер, который уже доставлен в страну. Кроме того, мы планируем создать новаторскую пилотную зону CryptoCity, в которой криптовалюты можно будет использовать для покупки товаров, услуг и для других целей», — сказал Токаев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:49 29.05.2025
В Москве состоится первый масштабный фестиваль ходьбы и бега «10 000 шагов»
0
40
14:10 29.05.2025
Миссия Маска по радикальному снижению госрасходов США провалена - эксперт
0
127
12:10 29.05.2025
Из-за сильной жары в Москве ввели желтый уровень погодной опасности
0
268
11:50 29.05.2025
Санду борется с оппонентами, используя прокуратуру - экс-премьер
0
281
10:35 29.05.2025
Из-за вмешательства Запада и его спецслужб в Сербии возникли сложности - Вулин
0
382
10:20 29.05.2025
Проводить ЕГЭ в аудиториях с круглыми столами запрещено Рособрнадзором
0
352
09:30 29.05.2025
Усиление радикального ислама стране беспокоит 80% французов - СМИ
0
415
09:25 29.05.2025
Важные решения не могут принимать несколько стран, Совбезу ООН нужна реформа - Токаев
0
473
22:15 28.05.2025
Китай отправил космический аппарат к астероиду Камоалева
0
798
20:00 28.05.2025
Европа отменяет экономические санкции против Сирии
0
822

Возврат к списку