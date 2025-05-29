Миссия Маска по радикальному снижению госрасходов США провалена - эксперт

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Миссия американского предпринимателя Илона Маска по радикальному снижению государственных расходов остается невыполненной. Такое мнение выразил ТАСС американист, кандидат политических наук, аналитик НИУ ВШЭ Егор Торопов.



В среду агентство Associated Press со ссылкой на представителя Белого дома сообщило, что Маск покидает администрацию президента США Дональда Трампа, где он курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE).



«Миссию бизнесмена по радикальному снижению государственных расходов сложно назвать выполненной: изначально Маск намеревался секвестировать федеральный бюджет на $2 трлн, что составило бы почти треть всей расходной части; затем он последовательно снижал планку до 1 трлн, 150 млрд», — сказал эксперт. По его словам, даже эти ориентиры не будут достигнуты в ближайший год. «В Палату представителей вскоре поступит предложение о секвестре бюджета всего лишь на $9,4 млрд», — указал Торопов.



