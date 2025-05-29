В ФБР обнаружена скрытая комната с неизвестными документами
16:40 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило ранее неизвестные материалы времен директора ведомства Джеймса Коми (2013-2017), которые не были зарегистрированы в официальных системах спецслужбы и хранились вне установленных процедур. Об этом заявил заместитель директора ФБР Дэн Бонджино в интервью телеканалу Fox News.
«Мы нашли комнату — не совсем скрытую, но скрытую от нас, о ней нам не сообщали. Там мы обнаружили много материалов, в основном из времен Коми», — рассказал Бонджино.
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