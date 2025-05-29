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НОВОСТИ

В Казахстан с официальным визитом прибыла премьер-министр Италии

18:37 29.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прибыла в Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщила пресс-служба президента республики Касым-Жомарта Токаева.

«Глава государства встретил в столичном аэропорту премьер-министра Италии Джорджу Мелони, которая прибыла в Казахстан с официальным визитом», — говорится в сообщении.

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