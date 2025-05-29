Сбер предложил создать международный альянс для борьбы с киберпреступностью
20:15 29.05.2025
На XIII Международной встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов представил развернутый анализ современных киберугроз и стратегий противодействия им. Он подчеркнул критическую важность кибербезопасности для защиты как финансовой системы в частности, так и в целом национальных интересов России в условиях цифровой трансформации.
Сбер, являясь крупнейшей технологической компанией в стране, сегодня успешно отражает тысячи кибератак. Чтобы обезопасить своих клиентов, банк занимается развитием соответствующих технологий для кибербезопасности.
«Сбер практически стал мишенью номер один для хакеров всего мира, – отметил Станислав Кузнецов. – Только в прошлом году мы отразили более 90 DDoS-атак, включая самые мощные. Справляться с таким давлением нам позволяет антифрод-система противодействия, которая анализирует 500 миллиардов событий в сутки. Для борьбы с киберпреступностью мы создали ряд специальных платформенных решений. Одно из них – самая полная в мире база киберугроз. В интеллектуальной платформе Сбера Х Threat Intelligence можно не только получать самую современную информацию о ландшафте киберугроз, но и тестировать собственную организацию на предмет уязвимостей и недостатков и получать рекомендации, как защитить свою инфраструктуру от любых угроз. Уже более 200 российских компаний к этой платформе присоединились совершенно бесплатно. И сегодня мы предлагаем присоединиться к ней представителям дружественных государств».
Спикер выделил ключевые тренды в эволюции киберугроз, выявленные благодаря этой платформе. Это атаки на критическую инфраструктуру – злоумышленники все чаще стремятся парализовать работу госучреждений, транспорта или целых отраслей. Это воздействие на людей, в том числе с использованием искусственного интеллекта (AI) – телефонное мошенничество и фишинг.
С конца 2024 года DDoS-атаки стали носить комбинированный характер, сообщил Станислав Кузнецов. Теперь они сопровождаются информационными атаками, психологическим давлением, распространением слухов. В 2024 году более 500 российских компаний пострадали от вирусов-вымогателей. Сейчас такие вирусы создаются с использованием искусственного интеллекта.
«Нам удалось изучить лучший опыт в мире и создать собственную антифрод-систему, которая позволяет защищать наших клиентов на уровне 99,9%, – сообщил Станислав Кузнецов. – Даже если клиент совершит операцию под воздействием мошенников, наша система может обнаружить эти действия и предотвратить совершение операции. Чтобы выйти на 100%, в стране необходимо организовать теснейшее взаимодействие с телекомом, регуляторами, правоохранительными органами и другими ведомствами. Нужны изменения в регулировании. Очень важно объединять усилия и на международном уровне. Мы предлагаем создать альянс для обмена информацией о киберугрозах и выработки общих подходов, мер и рекомендаций по противодействию киберпреступности».
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