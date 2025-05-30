В попытке сорвать переговоры Украина и Запад исчерпали весь арсенал - эксперт

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Информационные атаки Запада и массированные налеты украинских беспилотников на российские города имеют целью срыв запланированных на 2 июня переговоров в Стамбуле. Такое мнение выразил австралийский эксперт в области международной политики Тони Кевин.



По его словам, «информационная война Запада и массированные боевые действия Украины, направляющей свои беспилотники на российские города, должны создать как можно более мрачную картину накануне запланированных на 2 июня прямых переговоров между Россией и Украиной в Стамбуле». «Западные СМИ, распространяя дезинформацию, созданную правительствами Великобритании, Франции, Германии, пытаются создать у общественности впечатление, что Россия неискренне стремится к миру. Киев и его европейские партнеры хотят, чтобы переговоры в Стамбуле провалились, а [президент США Дональд] Трамп обвинил в этом [президента РФ Владимира] Путина, вернувшись к максимально полной военной поддержке Киева и европейцев в их неудачной войне», — убежден Кевин. По мнению австралийского аналитика, все действия и слова Москвы, напротив, свидетельствуют «о серьезном отношении Кремля к переговорам, которые Россия считает продолжением начатых в 2022 году».







