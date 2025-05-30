Материалы о бедах населения Донбасса блокировались западными СМИ - канадский журналист
09:30 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Доминирующий западный нарратив часто опускает эти человеческие истории, вместо этого представляя одностороннюю, политизированную версию событий <…>. Когда я попытался честно рассказать о том, что я видел — о страданиях гражданского населения с обеих сторон, сложности конфликта и человеческих жертвах, — мой контент подвергся цензуре или был заблокирован на основных западных платформах», — рассказал журналист.
По его словам, за время пребывания в регионе он осознал, что здесь снимается большое количество неправдивых репортажей. Журналист подчеркнул, что увидел в Донбассе совсем иную реальность, нежели транслируют западные СМИ. Среди такового он выделил желание и усилия России по восстановлению нормальной жизни для мирного населения.
«Я также был свидетелем того, как жители Донбасса искренне поддерживают этих солдат. Это не пропаганда, это реальность. Связь между солдатами и мирными жителями крепка. Люди приносят им еду, пожимают руки и относятся к ним как к членам семьи», — подчеркнул канадец. Он добавил, что российские военнослужащие — это не злодеи, а дети своей страны, которые отстаивают свою правду.
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