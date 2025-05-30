К июню госдеп США планирует сократить почти 3,5 тыс. сотрудников - СМИ
10:50 30.05.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Речь в соответствующем плане, направленном Госдепом в Конгресс США, идет о 3 448 работниках внешнеполитического ведомства, около 18% его штата. 1 873 из них будут сокращены или уволены, остальные 1 575 — уйдут по собственному желанию. Руководство уведомило сотрудников, что реорганизация должна быть «по большей части завершена к 1 июля» и попросило обновить контактную информацию для получения соответствующего оповещения.
Согласно краткому обзору, направленному сотрудникам Госдепа, порядка 45% отделов будут «объединены или полностью ликвидированы». Это коснется, в частности, подразделений, отвечающих за вопросы демократии и прав человека, которые, как помечено в плане, склонны к «идеологизации и радикализму». Отделы России и стран Кавказа будут объединены в один, сольются также отделы Гаити и стран Карибского бассейна, Ирана и Ирака. «Существенной реорганизации» подвергнутся подразделения, отвечающие за миграцию, чья деятельность будет переориентирована на поддержку усилий администрации президента США Дональда Трампа по выдворению из страны нелегальных мигрантов.
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